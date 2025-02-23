Подготовка к марафону и несколько подходов: когда полезно активное восстановление

В то же время активное восстановление не уменьшает воспаление после тренировки. И это вовсе не плохо. За счёт воспаления после выполнения упражнений наращивается сила, повышается выносливость.

Но есть доказательства и того, что активное восстановление может навредить. Ряд исследований показывает, что это не лучше, чем лежание на диване, с точки зрения уменьшения болезненности мышц и повышения работоспособности после тренировки.

Кроме того, научных работ, подтверждающих отсутствие эффекта от активного восстановления, больше, чем исследований, которые подтверждают его эффективность. Однако нет и ни одного исследования, которое бы указывало на то, что активное восстановление менее эффективно, чем бездействие. Поэтому в худшем случае вреда организму от этого не будет.

Активное восстановление будет полезным в двух случаях. Например, если вам нужно выполнить несколько подходов упражнений в течение короткого периода времени. Допустим, если вы находитесь на турнире и между играми у вас 10−20 минут, то активное восстановление будет полезнее бездействия.

Второй случай — это если вам нужно выполнять упражнения в течение суток после интенсивной активности. К примеру, если вам нужно выдержать несколько игр в течение нескольких дней подряд. После каждой игры выполнение низкоинтенсивных активных восстановительных упражнений поможет уменьшить болезненность и улучшить результаты в следующие дни.

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