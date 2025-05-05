Поднятие тяжестей и другие простые способы сжечь больше калорий и ускорить метаболизм

Добавьте в рацион больше белка. Диеты, включающие много орехов, рыбы, яиц, мяса, ускоряют метаболизм и сжигание калорий. Также белок позволяет сжигать почти на 300 калорий в день больше, чем углеводы и жиры.

Пейте больше воды. По данным исследований, употребление большего количества воды увеличивает скорость метаболизма. Всё потому, что механизм гидратации увеличивает объём клеток.

Попробуйте высокоинтенсивные тренировки. Они включают короткие периоды интенсивного выполнения аэробных упражнений, за которыми следуют периоды работы с меньшей интенсивностью.

Поднимайте тяжести. Результаты исследования с участием малоподвижных женщин показали, что шесть недель умеренных силовых тренировок повысили их уровень метаболизма в состоянии покоя. Человек, который регулярно занимается силовыми упражнениями, сжигает в покое на 265 калорий больше ежедневно.

Пейте зелёный чай или улун. Некоторые исследования полагают, что метаболическую функцию могут усилить кофеин и катехины в этих напитках.

Ешьте острую пищу. Известно, что такая еда содержит капсаицин, влияющий на обмен веществ.