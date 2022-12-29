Подобный кашель указывает на рак лёгких

Подобный кашель указывает на рак лёгкихПроверьте себя
Иногда человек может даже не знать, что у него рак лёгких, так как симптомы этого заболевания схожи с признаками других болезней. К примеру, кашель может быть связан и с простудой, и с гриппом, и с астмой. Но при раке лёгкого кашель имеет определённые особенности.
Фото: Everyday Health
Специалисты из британской Национальной службы здравоохранения отмечают, что если у человека кашель не проходит в течение трёх недель, то это может быть симптомом рака лёгкого. К тому же на ранних стадиях обычно эта болезнь протекает бессимптомно.
Вас должен насторожить долго не проходящий и даже усиливающийся кашель. А если вы обнаружите при кашле кровь, то срочно сообщите об этом врачу.
Ещё одним симптомом рака лёгких считается боль в области грудной клетки при кашле.
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