Подобный кашель указывает на рак лёгких

Вас должен насторожить долго не проходящий и даже усиливающийся кашель. А если вы обнаружите при кашле кровь, то срочно сообщите об этом врачу.

Ещё одним симптомом рака лёгких считается боль в области грудной клетки при кашле.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.