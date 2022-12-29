Фитнес и здоровье
18:50, 29 декабря 2022
1 мин.

Подобный кашель указывает на рак лёгких

Проверьте себя

Иногда человек может даже не знать, что у него рак лёгких, так как симптомы этого заболевания схожи с признаками других болезней. К примеру, кашель может быть связан и с простудой, и с гриппом, и с астмой. Но при раке лёгкого кашель имеет определённые особенности.

Подобный кашель указывает на рак лёгких

Фото: Everyday Health

Специалисты из британской Национальной службы здравоохранения отмечают, что если у человека кашель не проходит в течение трёх недель, то это может быть симптомом рака лёгкого. К тому же на ранних стадиях обычно эта болезнь протекает бессимптомно.

Подобный кашель указывает на рак лёгких

Вас должен насторожить долго не проходящий и даже усиливающийся кашель. А если вы обнаружите при кашле кровь, то срочно сообщите об этом врачу.

Ещё одним симптомом рака лёгких считается боль в области грудной клетки при кашле.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров