Подождите час после завтрака: названо лучшее время для употребления кофеина утром

В 2020 году Джеймс Беттс, профессор метаболической физиологии в Университете Бата, обнаружил, что употребление крепкого кофе сразу после плохого ночного сна может только ухудшить уровень сахара в крови в течение дня. Другими словами, у человека в этом случае ухудшается способность перерабатывать завтрак. Плохой контроль уровня глюкозы в крови способен повысить риск возникновения болезней сердца и диабета 2 типа.

По словам Беттса, безопаснее всего пить кофе спустя час после завтрака. Хорошей идеей будет также употреблять кофеин между выполнением различных задач или физических упражнений. Если вы хотите получить больше от своей тренировки или быстрее пробежать 5 км, то выпейте чашку кофе за 45−60 минут до начала.

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