Подождите час после завтрака: названо лучшее время для употребления кофеина утром

Подождите час после завтрака: названо лучшее время для употребления кофеина утромКофе — один самых любимых напитков миллионов людей во всём мире
Известно, что кофеин стимулирует нашу нервную систему и повышает уровень адреналина. Благодаря этому мы меньше устаём. Также кофеин способствует сжиганию жира и повышению выносливости.
Если выпить кофе слишком поздно, то он может затруднить засыпание. Кроме того, слишком большое количество кофеина может сделать нас тревожными и нервными. Так когда же лучше употреблять этот напиток?
В 2020 году Джеймс Беттс, профессор метаболической физиологии в Университете Бата, обнаружил, что употребление крепкого кофе сразу после плохого ночного сна может только ухудшить уровень сахара в крови в течение дня. Другими словами, у человека в этом случае ухудшается способность перерабатывать завтрак. Плохой контроль уровня глюкозы в крови способен повысить риск возникновения болезней сердца и диабета 2 типа.
По словам Беттса, безопаснее всего пить кофе спустя час после завтрака. Хорошей идеей будет также употреблять кофеин между выполнением различных задач или физических упражнений. Если вы хотите получить больше от своей тренировки или быстрее пробежать 5 км, то выпейте чашку кофе за 45−60 минут до начала.
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