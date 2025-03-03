Подсчёт шагов и другие методы ходьбы, которые сжигают больше калорий, чем бег

Считайте шаги. Для этого можно использовать какое-нибудь носимое устройство. В день старайтесь делать 7000 шагов и больше. Увеличивать их количество можно на 1000 шагов каждые две-три недели.

Нагружайте тело. Увеличивайте расстояние, которое вы проходите, или количество шагов. Также можете сделать ходьбу более тяжёлой: наденьте рюкзак или утяжелённый жилет. Ищите такой жилет, масса которого будет составлять 10%-15% от массы вашего тела. Начать можно с ходьбы в течение 20 минут.

Преодолевайте склоны и холмы. Вы можете увеличивать наклон беговой дорожки или передвигаться по холмам. Делать всё это тоже не нужно долго: минут 20 хватит.