Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 марта 2025, 03:00
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Подсчёт шагов и другие методы ходьбы, которые сжигают больше калорий, чем бег

Обязательно их попробуйте
Мелисса Нил, тренер по снижению веса и генеральный директор Body By Bikini, советует своим клиентам переходить от бега к ходьбе. Всё потому, что она помогает похудеть быстрее.
Подсчёт шагов и другие методы ходьбы, которые сжигают больше калорий, чем бег
© The Run Experience

Считайте шаги. Для этого можно использовать какое-нибудь носимое устройство. В день старайтесь делать 7000 шагов и больше. Увеличивать их количество можно на 1000 шагов каждые две-три недели.

Нагружайте тело. Увеличивайте расстояние, которое вы проходите, или количество шагов. Также можете сделать ходьбу более тяжёлой: наденьте рюкзак или утяжелённый жилет. Ищите такой жилет, масса которого будет составлять 10%-15% от массы вашего тела. Начать можно с ходьбы в течение 20 минут.

Преодолевайте склоны и холмы. Вы можете увеличивать наклон беговой дорожки или передвигаться по холмам. Делать всё это тоже не нужно долго: минут 20 хватит.

Подсчёт шагов и другие методы ходьбы, которые сжигают больше калорий, чем бег
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Купите коврик для ходьбы. Вы можете ходить по нему во время конференций в Zoom или просто в свободное время.

Разнообразьте свою рутину. Смена обстановки и режиме помогает сжигать больше калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.