Подтягивания, отжимания и другие упражнения, которые помогают мужчинам оставаться в форме

Болгарский сплит-присед. Это упражнение подойдёт как для молодых, так и для пожилых. Выполнять его можно с гантелями или собственным весом. Поставьте себе цель выполнять три подхода по 8−10 повторений на каждую сторону.

Подтягивания. Благодаря им вы сможете поддерживать корпус и верхнюю часть тела в форме. Первым делом постарайтесь выполнять три подхода по 8−10 повторений.

Турецкие прикидки. Это упражнение задействует всё тело.