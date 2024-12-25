Подтягивания, выпады и не только: перечислены упражнения, которые уберут ваш живот

Подтягивания, выпады и не только: перечислены упражнения, которые уберут ваш животО них рассказал фитнес-эксперт Энтони Дж. Йенг
Обратные выпады. Сделайте большой шаг назад. В нижней точке колени должны образовать два угла по 90 градусов. Опираясь на переднюю ногу, переместитесь назад.
Подтягивания. Чтобы увеличить нагрузку на корпус, держите ноги полностью прямыми или вытяните их перед собой.
Отжимания на подвесном тренажёре. Примите положение для отжиманий. Руки в петлях должны находиться на ширине плеч. Держите позвоночник ровным и не прогибайтесь. Во время опускания держите локти близко к телу.
Жим гантелей над головой. Возьмите две гантели и держите их над плечами. Напрягите корпус и ягодицы и поднимите над головой гантели. Ваши бицепсы должны находиться напротив ушей, когда вы поднимаете руки. Не откидывайтесь назад и не выгибайте поясницу.
Stir-the-Pot. Примите положение планки, положив предплечья на фитбол. Удерживая туловище неподвижным, совершайте круговые движения предплечьями. Поменяйте направление движений. Следите, чтобы поясница не прогибалась.
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