Подтягивания, выпады и не только: перечислены упражнения, которые уберут ваш живот

Обратные выпады. Сделайте большой шаг назад. В нижней точке колени должны образовать два угла по 90 градусов. Опираясь на переднюю ногу, переместитесь назад.

Подтягивания. Чтобы увеличить нагрузку на корпус, держите ноги полностью прямыми или вытяните их перед собой.

Отжимания на подвесном тренажёре. Примите положение для отжиманий. Руки в петлях должны находиться на ширине плеч. Держите позвоночник ровным и не прогибайтесь. Во время опускания держите локти близко к телу.