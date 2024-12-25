Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 02:15
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Подтягивания, выпады и не только: перечислены упражнения, которые уберут ваш живот

О них рассказал фитнес-эксперт Энтони Дж. Йенг
Неименные атрибуты Санты — это весёлая лицо, белоснежная борода и большой живот. Вот только обычных людей последнее совсем не красит. Чтобы привести себя в форму, попробуйте выполнять в праздники несколько упражнений.
Подтягивания, выпады и не только: перечислены упражнения, которые уберут ваш живот
© HR Plastic Surgery

Обратные выпады. Сделайте большой шаг назад. В нижней точке колени должны образовать два угла по 90 градусов. Опираясь на переднюю ногу, переместитесь назад.

Подтягивания. Чтобы увеличить нагрузку на корпус, держите ноги полностью прямыми или вытяните их перед собой.

Отжимания на подвесном тренажёре. Примите положение для отжиманий. Руки в петлях должны находиться на ширине плеч. Держите позвоночник ровным и не прогибайтесь. Во время опускания держите локти близко к телу.

Подтягивания, выпады и не только: перечислены упражнения, которые уберут ваш живот
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Жим гантелей над головой. Возьмите две гантели и держите их над плечами. Напрягите корпус и ягодицы и поднимите над головой гантели. Ваши бицепсы должны находиться напротив ушей, когда вы поднимаете руки. Не откидывайтесь назад и не выгибайте поясницу.

Stir-the-Pot. Примите положение планки, положив предплечья на фитбол. Удерживая туловище неподвижным, совершайте круговые движения предплечьями. Поменяйте направление движений. Следите, чтобы поясница не прогибалась.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.