Подвержены ли молодые отцы депрессии, подобно матерям, после рождения ребёнка

Результаты исследования, проведённого командой учёных из Университета Торонто, показывают, что депрессию и тревогу после рождения детей испытывают и молодые отцы.

В ходе данного исследования была проанализирована информация о состоянии почти 2500 отцов. Оказалось, что в течение первого года жизни малыша подвержен депрессии и тревожности почти каждый четвёртый отец, а после первого года - каждый восьмой. Это означает, подчёркивают учёные, что крайне важно на ранних стадиях выявлять эти особенности и как можно раньше начать лечение.