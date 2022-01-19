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Подвержены ли молодые отцы депрессии, подобно матерям, после рождения ребёнка

Выяснили учёные
Научные исследования показывают, что рождение ребёнка влияет и на психическое здоровье отца. Более того, появление детей может являться причиной возникновения тревожности, депрессии. Подробнее - в статье.
Подвержены ли молодые отцы депрессии, подобно матерям, после рождения ребёнка

Результаты исследования, проведённого командой учёных из Университета Торонто, показывают, что депрессию и тревогу после рождения детей испытывают и молодые отцы.

В ходе данного исследования была проанализирована информация о состоянии почти 2500 отцов. Оказалось, что в течение первого года жизни малыша подвержен депрессии и тревожности почти каждый четвёртый отец, а после первого года - каждый восьмой. Это означает, подчёркивают учёные, что крайне важно на ранних стадиях выявлять эти особенности и как можно раньше начать лечение.

Подвержены ли молодые отцы депрессии, подобно матерям, после рождения ребёнка

Помимо этого, научно доказано, что отцовство связано со снижением уровня тестостерона, изменениями в головном мозге.

Что касается факторов риска возникновения депрессии и тревожности, то канадские учёные назвали следующие. Это ранее диагностированные психические заболевания, отсутствие социальной поддержки, слабое здоровье, сложности в общении с детьми и формировании привязанности к ним.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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