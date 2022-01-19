Подвержены ли молодые отцы депрессии, подобно матерям, после рождения ребёнка

Подвержены ли молодые отцы депрессии, подобно матерям, после рождения ребёнкаВыяснили учёные
Результаты исследования, проведённого командой учёных из Университета Торонто, показывают, что депрессию и тревогу после рождения детей испытывают и молодые отцы.
В ходе данного исследования была проанализирована информация о состоянии почти 2500 отцов. Оказалось, что в течение первого года жизни малыша подвержен депрессии и тревожности почти каждый четвёртый отец, а после первого года - каждый восьмой. Это означает, подчёркивают учёные, что крайне важно на ранних стадиях выявлять эти особенности и как можно раньше начать лечение.
Помимо этого, научно доказано, что отцовство связано со снижением уровня тестостерона, изменениями в головном мозге.
Что касается факторов риска возникновения депрессии и тревожности, то канадские учёные назвали следующие. Это ранее диагностированные психические заболевания, отсутствие социальной поддержки, слабое здоровье, сложности в общении с детьми и формировании привязанности к ним.