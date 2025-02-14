Подъём слишком больших весов и другие фитнес-привычки, которые в 50+ разрушают суставы

Слишком много кардиотренировок с высокой ударной нагрузкой. Из-за бега по тротуару или упражнений с прыжками со временем могут изнашиваться хрящи. Это приведёт к боли и скованности в коленях, лодыжках, бёдрах. Лучше замените высокоинтенсивные виды деятельности на менее интенсивные: плавание, езду на велосипеде, греблю или эллиптические тренировки. Если вы любите бегать, то попробуйте интервальную ходьбу. Также отдайте предпочтение правильной обуви с достаточной амортизацией.

Подъём тяжестей с плохой техникой. Это может привести к чрезмерной нагрузке на суставы, что вызывает травмы и воспаление.

Пропуск разминки и упражнений на подвижность. Без разогрева мышцы и суставы менее гибкие. Это повышает вероятность их растяжений, вывихов и износа в долгосрочной перспективе.