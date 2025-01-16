Похудение, более качественный сон и не только: чем полезен для здоровья отказ от алкоголя

Похудение, более качественный сон и не только: чем полезен для здоровья отказ от алкоголяЭта практика становится всё более популярной
Вот что произойдёт с вашим организмом, если вы полностью откажетесь от алкоголя.
Похудение. Алкоголь может повлиять на ваш метаболизм и способность терять или поддерживать вес. Также он может оказывать воздействие на качество сна и заставлять выбирать более вредные продукты.
Более качественный сон. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает шансы на плохой сон. Это может даже привести к короткому сну и к храпу. Одна из причин заключается в том, что спиртное снижает секрецию мелатонина в мозге. Также оно негативно влияет на нейромедиатор ГАМК (это вещество помогает расслабиться и заснуть) и дофамин.
Укрепление иммунитета. Выпивка негативно влияет на баланс бактерий в кишечнике. Плохое здоровье кишечника и дисбаланс микробиоты могут ослабить иммунитет.
Лучшая гидратация. Употребление алкоголя приводит к более частому мочеиспусканию и к меньшему удерживанию жидкости организмом. Без нормальной гидратации сердцу приходится работать усерднее для перекачивания необходимого объёма крови. В конечном итоге почки начнут отказывать, если вы не получаете достаточно воды.
Снижение вероятности развития рака. Мужчины, которые выпивают два или более напитков в день, повышают риск возникновения рака по сравнению с теми, кто выпивает менее одного напитка в неделю, на 3,1% в течение всей жизни. Для женщин этот показатель составляет 5,3%.
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