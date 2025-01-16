Похудение, более качественный сон и не только: чем полезен для здоровья отказ от алкоголя

Вот что произойдёт с вашим организмом, если вы полностью откажетесь от алкоголя.

Похудение. Алкоголь может повлиять на ваш метаболизм и способность терять или поддерживать вес. Также он может оказывать воздействие на качество сна и заставлять выбирать более вредные продукты.

Более качественный сон. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает шансы на плохой сон. Это может даже привести к короткому сну и к храпу. Одна из причин заключается в том, что спиртное снижает секрецию мелатонина в мозге. Также оно негативно влияет на нейромедиатор ГАМК (это вещество помогает расслабиться и заснуть) и дофамин.

Укрепление иммунитета. Выпивка негативно влияет на баланс бактерий в кишечнике. Плохое здоровье кишечника и дисбаланс микробиоты могут ослабить иммунитет.