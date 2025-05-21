Похудение и другие преимущества для здоровья 30-минутной ходьбы каждый день

Снижение веса. Ходьба позволяет создать дефицит калорий, который нужен для сжигания жира. Также вы сожжёте во время прогулок больше килокалорий, чем думаете, особенно в сочетании с осознанным питанием и силовыми тренировками. За 30 минут вы можете избавиться от 100-150 ккал в зависимости от темпа ходьбы.

Улучшение гормонального здоровья. Научно доказано, что ежедневная ходьба улучшает регуляцию сахара в крови, поддерживает чувствительность к инсулину, снижает уровень гормона стресса кортизола. Ходьба после еды может уменьшить скачки уровня глюкозы в крови. Это играет решающую роль в здоровом обмене веществ.

Улучшение психического здоровья. Во время ходьбы высвобождаются эндорфины - вещества, которые улучшают настроение и дают чувство благополучия. Известно, что регулярная ходьба улучшает концентрацию, снижает уровень тревожности.