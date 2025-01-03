Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 января 2025, 13:30
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Похудение, улучшение уровня сахара в крови: раскрыта польза диеты без мяса

Но есть у неё и недостатки
Диеты, богатые фруктами, овощами, цельными зернами, орехами, семенами и бобовыми, давно связывают с преимуществами для здоровья. Но что, если полностью отказаться от мяса и вместо него употреблять только растительные продукты?
Похудение, улучшение уровня сахара в крови: раскрыта польза диеты без мяса
© Dr. Axe

Если вы хотите стать веганом, то вот какую пользу вашему здоровью это принесёт.

Улучшение уровня сахара в крови. Это связано с тем, что вы будете получать больше клетчатки. Часто также веганские диеты опираются на продукты с низким гликемическим индексом и большим количеством растительного белка.

Поддержание здоровья сердца. Как правило, в веганском рационе меньше насыщенных жиров. Это, как показывают исследования, снижает уровень холестерина. Помимо этого, растительная диета обычно богата калием и содержит меньше натрия. Научно доказано, что употребление только растительных продуктов снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%.

Похудение, улучшение уровня сахара в крови: раскрыта польза диеты без мяса
© Photo: Getty Images. EatingWell design

Снижение риска развития рака. Здоровая веганская диета включает много антиоксидантов, клетчатки и противовоспалительных соединений. Они защищают от рака груди и колоректального рака.

Похудение. Сбалансированная веганская диета, которая делает упор на богатые клетчаткой растительные продукты, поможет вам дольше оставаться сытым и потреблять меньше калорий. Несколько исследований показали, что соблюдение такой диеты так же эффективно для похудения, как и диета с ограничением калорий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.