Похудение, улучшение уровня сахара в крови: раскрыта польза диеты без мяса

Если вы хотите стать веганом, то вот какую пользу вашему здоровью это принесёт.

Улучшение уровня сахара в крови. Это связано с тем, что вы будете получать больше клетчатки. Часто также веганские диеты опираются на продукты с низким гликемическим индексом и большим количеством растительного белка.

Поддержание здоровья сердца. Как правило, в веганском рационе меньше насыщенных жиров. Это, как показывают исследования, снижает уровень холестерина. Помимо этого, растительная диета обычно богата калием и содержит меньше натрия. Научно доказано, что употребление только растительных продуктов снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%.