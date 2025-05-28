Похудение в среднем возрасте поможет вам прожить дольше

Результаты недавней работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Кроме того, исследование подтвердило, что для поддержания оптимального здоровья нужно, чтобы индекс массы тела на протяжении всей жизни был менее 25.

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