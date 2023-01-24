Похудеть всё-таки лучше ещё в зрелом возрасте. Иначе в старости вы потеряете физическую силу

Оказалось, что люди с общим ожирением имели почти в 2,5 раза выше вероятность развития мышечной слабости в конце наблюдения, чем люди с индексом массы тела в норме. На 57% больше шансов на развитие такого состояния было у людей с умеренно большой окружностью талии, а у людей с большими показателями окружности талии - в два раза больше шансов.

Значительно больше шансов в конце периода наблюдения столкнуться со слабостью мышц имели участники, которые в самом начале уже страдали ожирением и уже имели умеренно высокие показатели окружности талии. Также к ним можно отнести людей, которые прибавили в весе за время исследования и у которых увеличились размеры талии.

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