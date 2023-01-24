Похудеть всё-таки лучше ещё в зрелом возрасте. Иначе в старости вы потеряете физическую силу

Похудеть всё-таки лучше ещё в зрелом возрасте. Иначе в старости вы потеряете физическую силуОб этом пишут учёные в издании BMJ Open
Недавно выяснилось, что при избыточном весе в среднем возрасте в старости есть очень большой шанс столкнуться с повышенным риском физической слабости. Поэтому думать о похудении нужно как можно раньше, если у вас есть лишние килограммы.
Фото: Weigh to Wellness
Всё больше научных исследований подтверждают, что пожилые с ожирением больше подвержены развитию мышечной слабости. Связано это с тем, что ожирение усугубляет снижение мышечной силы с возрастом, аэробной выносливости, физической функции.
В ходе нового исследования эксперты проанализировали результаты опроса жителей Тромсё (Норвегия). Число участников этого опроса равнялось 45 000, их возраст составлял 25-99 лет, но в окончательный анализ вошли только 4509 человек в возрасте 45 лет и старше. Учёные хотели понять, влияют ли на развитие мышечной слабости общее ожирение (определяется по индексу массу тела) и абдоминальное (определяется по окружности талии) ожирение. В среднем длилось наблюдение за участниками 21 год.
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Оказалось, что люди с общим ожирением имели почти в 2,5 раза выше вероятность развития мышечной слабости в конце наблюдения, чем люди с индексом массы тела в норме. На 57% больше шансов на развитие такого состояния было у людей с умеренно большой окружностью талии, а у людей с большими показателями окружности талии - в два раза больше шансов.
Значительно больше шансов в конце периода наблюдения столкнуться со слабостью мышц имели участники, которые в самом начале уже страдали ожирением и уже имели умеренно высокие показатели окружности талии. Также к ним можно отнести людей, которые прибавили в весе за время исследования и у которых увеличились размеры талии.
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