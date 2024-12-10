Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 18:00
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Покупайте цитрусовые, готовьте каши и супы: эксперты дали советы по полезному питанию зимой

Вот как сделать блюда в это время года разнообразнее
По словам диетологов и экспертов по питанию, зима — прекрасное время для экспериментов с едой. Но важно, чтобы они были ещё и полезными для здоровья.
Покупайте цитрусовые, готовьте каши и супы: эксперты дали советы по полезному питанию зимой
© Vitality Group

Продукты в любом виде хороши

Зима — пик сезона для некоторых фруктов и овощей. Это цитрусовые, батат, тыква, пастернак, свёкла, редис. Не забудьте и про зелень: Кристен Расмуссен, кулинарный диетолог и шеф-повар, преподающая в Калифорнийском университете в Беркли, рекомендует добавлять в рацион больше представителей семейства цикориевых. То есть радиккио, эскариоль и эндивий. Попробуйте также разные виды капусты и редис.

Вместо свежих овощей и фруктов можно приобретать замороженные и консервированные. Кроме того, отлично подходят для салатов и выпечки сухофрукты и орехи. Линда Ван Хорн, эпидемиолог клинического питания из Северо-Западного университета, говорит, что даже в сухофруктах много питательных веществ.

Рагу, суп или каша

Благодаря супам и рагу вы можете попробовать разные виды бобовых и фасоли. А каши на завтрак и после него помогут вам употреблять разные виды злаков.

Покупайте цитрусовые, готовьте каши и супы: эксперты дали советы по полезному питанию зимой
© AP Photo/Robert F. Bukaty, File

Травы и специи

Старайтесь всю зиму использовать розмарин, тимьян, мускатный орех и звездчатый анис. Специи и травы — это отличный источник вкуса и питательных веществ. Куркума, например, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Готовьте для других

Старайтесь в зимнее время пробовать разные блюда вместе с друзьями и семьёй.

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