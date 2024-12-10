Покупайте цитрусовые, готовьте каши и супы: эксперты дали советы по полезному питанию зимой

Продукты в любом виде хороши

Зима — пик сезона для некоторых фруктов и овощей. Это цитрусовые, батат, тыква, пастернак, свёкла, редис. Не забудьте и про зелень: Кристен Расмуссен, кулинарный диетолог и шеф-повар, преподающая в Калифорнийском университете в Беркли, рекомендует добавлять в рацион больше представителей семейства цикориевых. То есть радиккио, эскариоль и эндивий. Попробуйте также разные виды капусты и редис.

Вместо свежих овощей и фруктов можно приобретать замороженные и консервированные. Кроме того, отлично подходят для салатов и выпечки сухофрукты и орехи. Линда Ван Хорн, эпидемиолог клинического питания из Северо-Западного университета, говорит, что даже в сухофруктах много питательных веществ.

Рагу, суп или каша

Благодаря супам и рагу вы можете попробовать разные виды бобовых и фасоли. А каши на завтрак и после него помогут вам употреблять разные виды злаков.