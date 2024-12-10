Покупайте цитрусовые, готовьте каши и супы: эксперты дали советы по полезному питанию зимой

Покупайте цитрусовые, готовьте каши и супы: эксперты дали советы по полезному питанию зимойВот как сделать блюда в это время года разнообразнее
Продукты в любом виде хороши
Зима — пик сезона для некоторых фруктов и овощей. Это цитрусовые, батат, тыква, пастернак, свёкла, редис. Не забудьте и про зелень: Кристен Расмуссен, кулинарный диетолог и шеф-повар, преподающая в Калифорнийском университете в Беркли, рекомендует добавлять в рацион больше представителей семейства цикориевых. То есть радиккио, эскариоль и эндивий. Попробуйте также разные виды капусты и редис.
Вместо свежих овощей и фруктов можно приобретать замороженные и консервированные. Кроме того, отлично подходят для салатов и выпечки сухофрукты и орехи. Линда Ван Хорн, эпидемиолог клинического питания из Северо-Западного университета, говорит, что даже в сухофруктах много питательных веществ.
Рагу, суп или каша
Благодаря супам и рагу вы можете попробовать разные виды бобовых и фасоли. А каши на завтрак и после него помогут вам употреблять разные виды злаков.
Травы и специи
Старайтесь всю зиму использовать розмарин, тимьян, мускатный орех и звездчатый анис. Специи и травы — это отличный источник вкуса и питательных веществ. Куркума, например, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Готовьте для других
Старайтесь в зимнее время пробовать разные блюда вместе с друзьями и семьёй.
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