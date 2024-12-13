Полезен для здоровья мозга, сердца, печени: причины есть чеснок каждый день

Вот несколько причин, почему чеснок стоит добавить в ежедневный рацион.

Он богат противовоспалительными и антиоксидантными веществами. Хроническое воспаление связано с болезнями сердца и некоторыми видами рака. При этом наличие в чесноке противовоспалительных соединений зависит от способа его приготовления. К примеру, в свежем овоще содержатся S-аллил-L-цистеинсульфоксид (аллиин) и производные γ -глутамилцистеина, в чесночном порошке — диаллилдисульфид (ДАДС) и аллиин, молотом чесноке — дитиины, соединения (E-Z)-аджоена и соединения семейства сульфидов.

Может поддерживать здоровье мозга. Согласно результатам исследований, люди, рацион которых богат чесноком, имеют более низкие показатели снижения когнитивных способностей и нарушений работы мозга. Было доказано, что добавки с чесноком улучшают краткосрочное внимание и память.

Снижает риск возникновения болезней сердца. Одно исследование 2021 года с участием 4329 взрослых китайцев показало, что те, кто ел сырой чеснок один или два-три раза в неделю, имели на 26% и 29% соответственно ниже риск риск утолщения интима-медиа сонной артерии. Толщина этой артерии считается ранним маркером атеросклероза.