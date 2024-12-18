Полифенолы, клетчатка и сорбитол: как изюм поможет вам при запоре

Полифенолы. Изюм — отличный источник полифенолов. Эти соединения стимулируют рост микробиоты кишечника. Вы можете чаще страдать от запоров, когда кишечник с трудом переваривает и ферментирует пищу.

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