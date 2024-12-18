Полифенолы, клетчатка и сорбитол: как изюм поможет вам при запоре

Опубликовано 18 декабря 2024, 23:151 мин.
Полифенолы, клетчатка и сорбитол: как изюм поможет вам при запореДобавьте его в любимую выпечку
Изюм полезен при запоре благодаря клетчатке и сорбиту в своём составе. Вот что об этом говорят учёные.
Клетчатка. В одной чашке изюма содержится более 7 г клетчатки. Это помогает облегчить запоры.
Сорбитол. Это натуральный сахарный спирт. Он действует как слабительное, когда мы получаем его из изюма и других продуктов. Исследования показали, что сорбитол притягивает много воды в толстый кишечник и стимулирует дефекацию.
Полифенолы. Изюм — отличный источник полифенолов. Эти соединения стимулируют рост микробиоты кишечника. Вы можете чаще страдать от запоров, когда кишечник с трудом переваривает и ферментирует пищу.
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Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова