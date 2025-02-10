Полифенолы в фруктах и овощах оказались жизненно важны для нашего здоровья

Полифенолы в фруктах и овощах оказались жизненно важны для нашего здоровьяОни защищают от рака
В фруктах и овощах содержатся фитонутриенты. Наиболее распространённый и хорошо изученный класс фитонутриентов — полифенолы. В растениях было найдено более 8000 этих соединений. Много полифенолов в оливках, сливах, фундуке и чае.
Полифенолы обладают антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами. Эти вещества защищают организм от повреждений, связанных со свободными радикалами и активными формами кислорода.
Также полифенолы уменьшают воспаление, могут защищать от вредных бактерий, вирусов и грибков. Достигается это за счёт взаимодействия этих веществ с клеточными мембранами.
Все овощи и фрукты содержат полифенолы. При этом нет какого-то определённого продукта, который бы содержал много этих соединений. Лучше употреблять в пищи разные красочные фрукты и овощи, поскольку в них есть разные типы полифенолов.
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