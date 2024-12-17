Половина времени перерыва: сколько уходит на восстановление после паузы в тренировках

Новое исследование показало, что те, кто сделал 10-недельный перерыв в силовых тренировках, сохранили рост мышц, силу и результаты прыжков в высоту после того, как снова начали заниматься. Поэтому вам не стоит слишком сильно переживать о кратковременных пропусках занятий в спортзале, если вы делаете силовые упражнения на протяжении всей жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Команда учёных из Университета Ювяскюля отобрала для проведения нового эксперимента 55 относительно здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Ни один из участников до начала исследования не имел большого опыта в выполнении силовых упражнений.

Случайным образом добровольцев разделили на две группы. Одна выполняла непрерывно упражнения на сопротивление (сгибания рук, приседания и выпады) дважды в неделю в течение 20 недель, другая группа сделала в середине эксперимента 10-недельный перерыв.