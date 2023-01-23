Полынь стала одним из ингредиентов нового лекарства против рака

Учёные также добавили, что новое соединение показало многообещающие результаты в плане замедления роста раковых клеток в организме. В дальнейшем фармацевтические компании Саудовской Аравии планируют проводить клинические испытания, связанные с этим соединением, чтобы потом создать лекарства с ним.

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