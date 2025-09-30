Польза для глаз и не только: что ещё может дать организму морковный сок

Польза для глаз и не только: что ещё может дать организму морковный сокВозьмите это себе на заметку
Много антиоксидантов. Морковный сок богат витаминами А, С и Е. Одно крупномасштабное исследование показало, что продукты с большим количеством антиоксидантов связаны с более низким риском смерти по любой причине.
Поддержание здоровья глаз. В моркови много витамина А, лютеина и зеаксантина. Все они полезны для зрения.
Улучшение кожи. Витамин А нужен для роста, восстановления клеток, заживления ран. Исследование 2022 года показало, что у людей с акне уровень витамина А ниже. Также в морковь может похвастаться высоким уровнем витамина С, необходимого для выработки коллагена.
Поддержание иммунитета. Согласно результатам исследования 2023 года, морковный сок улучшает способность иммунных клеток реагировать на потенциальные опасности.
Уменьшение воспаления. Употребление продуктов с высоким содержанием бета-каротина (как морковь) связывают со снижением уровня С-реактивного белка, то есть маркера воспаления.
Улучшение здоровья сердца. В моркови много витаминов A, C и E, а также калия, которые полезны для сердца.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.