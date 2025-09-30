Польза для глаз и не только: что ещё может дать организму морковный сок

Много антиоксидантов. Морковный сок богат витаминами А, С и Е. Одно крупномасштабное исследование показало, что продукты с большим количеством антиоксидантов связаны с более низким риском смерти по любой причине.

Поддержание здоровья глаз. В моркови много витамина А, лютеина и зеаксантина. Все они полезны для зрения.

Улучшение кожи. Витамин А нужен для роста, восстановления клеток, заживления ран. Исследование 2022 года показало, что у людей с акне уровень витамина А ниже. Также в морковь может похвастаться высоким уровнем витамина С, необходимого для выработки коллагена.