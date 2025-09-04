Польза для кишечника и другие преимущества брюссельской капусты для здоровья

Поддержание работы кишечника. На чашку приготовленной брюссельской капусты приходится около 4 г клетчатки. Большая её часть - это пребиотики, улучшающие микробиом (состав бактерий) кишечника. Регулярное употребление такой капусты или других крестоцветных овощей положительно влияет на пищеварение и защищает от развития воспаления кишечника.

Защита от рака. Исследования показывают, что сульфорафан, который образуется при жевании брюссельской капусты, помогает активировать естественные ферменты детоксикации организма и подавляет рост раковых клеток.

Укрепление иммунитета. Из всего одной чашки приготовленной брюссельской капусты вы получите 100% дневной нормы витамина С. Этот витамин действует как мощный антиоксидант.