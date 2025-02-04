Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 февраля 2025, 00:00
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Польза для кожи, зубов и не только: названы главные преимущества для здоровья чёрного чая

Об этом важно знать
Благодаря высокому содержанию полифенолов чёрный чай очень полезен для нашего организма. Исследования показывают, что употребление трёх или более чашек этого чая в сутки связано с более низким риском возникновения некоторых хронических заболеваний.
Польза для кожи, зубов и не только: названы главные преимущества для здоровья чёрного чая
© Marcela Vieira/iStockphoto/Getty Images

Вот несколько причин, по которым чёрный чай полезен для здоровья.

Питательные вещества. В чёрном чае мало кофеина, есть шесть групп полифенолов. Содержится в этом напитке и аминокислота L-теанин, который помогает расслабиться.

Антиоксидантные свойства. Катехины в чёрном чае нейтрализуют свободные радикалы. Кроме того, три чашки этого чая в день повышают уровень антиоксидантов в организме.

Улучшение бдительности и когнитивных функций. Ряд исследований демонстрирует, что чёрный чай повышает умственную активность, улучшает способность к планированию и концентрацию, может уменьшать проблемы с краткосрочной и долгосрочной памятью.

Помощь в переваривании пищи. Новые исследования показывают, что употребление четырёх-пяти стаканов чёрного чая в день может влиять на разнообразие бактерий в кишечнике. Этот напиток подавляет рост вредных бактерий и способствует росту полезных.

Помощь в контроле уровня сахара в крови. Полифенолы в чёрном чае улучшают уровень инсулина в организме, снижая уровень сахара в крови.

Польза для кожи, зубов и не только: названы главные преимущества для здоровья чёрного чая
© Delmaine Donson / Getty Images

Польза для сердца. Употребление большего количества чёрного чая может защитить от болезней сердца. Этот чай влияет на уровень холестерина и кровяное давление.

Борьба с зубным налётом. Теафлавины в чёрном чае отличаются антибактериальными свойствами. Они борются с зубным налётом и уменьшают кариес. В ходе одного исследования учёные обнаружили меньше бактерий, вызывающих кариес, во рту у людей, которые регулярно пили чай. Но всё же это не предотвращает развитие кариеса.

Снижение уровня стресса. Известно, что у здоровых взрослых приём 200 мг L-теанина в день (такое количество содержится в восьми чашках чёрного чая) в течение месяца улучшает сон и уменьшает беспокойство.

Противовоспалительное действие. Регулярное употребление чёрного чая снижает уровень маркеров повреждения клеток и воспаления.

Польза для кожи. Полифенолы в чёрном чае обладают антиоксидантными свойствами. Это значит, что они уменьшают воспаление и повреждение кожи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.