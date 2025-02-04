Польза для кожи, зубов и не только: названы главные преимущества для здоровья чёрного чая

Польза для кожи, зубов и не только: названы главные преимущества для здоровья чёрного чаяОб этом важно знать
Вот несколько причин, по которым чёрный чай полезен для здоровья.
Питательные вещества. В чёрном чае мало кофеина, есть шесть групп полифенолов. Содержится в этом напитке и аминокислота L-теанин, который помогает расслабиться.
Антиоксидантные свойства. Катехины в чёрном чае нейтрализуют свободные радикалы. Кроме того, три чашки этого чая в день повышают уровень антиоксидантов в организме.
Улучшение бдительности и когнитивных функций. Ряд исследований демонстрирует, что чёрный чай повышает умственную активность, улучшает способность к планированию и концентрацию, может уменьшать проблемы с краткосрочной и долгосрочной памятью.
Помощь в переваривании пищи. Новые исследования показывают, что употребление четырёх-пяти стаканов чёрного чая в день может влиять на разнообразие бактерий в кишечнике. Этот напиток подавляет рост вредных бактерий и способствует росту полезных.
Помощь в контроле уровня сахара в крови. Полифенолы в чёрном чае улучшают уровень инсулина в организме, снижая уровень сахара в крови.
Польза для сердца. Употребление большего количества чёрного чая может защитить от болезней сердца. Этот чай влияет на уровень холестерина и кровяное давление.
Борьба с зубным налётом. Теафлавины в чёрном чае отличаются антибактериальными свойствами. Они борются с зубным налётом и уменьшают кариес. В ходе одного исследования учёные обнаружили меньше бактерий, вызывающих кариес, во рту у людей, которые регулярно пили чай. Но всё же это не предотвращает развитие кариеса.
Снижение уровня стресса. Известно, что у здоровых взрослых приём 200 мг L-теанина в день (такое количество содержится в восьми чашках чёрного чая) в течение месяца улучшает сон и уменьшает беспокойство.
Противовоспалительное действие. Регулярное употребление чёрного чая снижает уровень маркеров повреждения клеток и воспаления.
Польза для кожи. Полифенолы в чёрном чае обладают антиоксидантными свойствами. Это значит, что они уменьшают воспаление и повреждение кожи.
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