Польза для кожи, зубов и не только: названы главные преимущества для здоровья чёрного чая

Вот несколько причин, по которым чёрный чай полезен для здоровья.

Питательные вещества. В чёрном чае мало кофеина, есть шесть групп полифенолов. Содержится в этом напитке и аминокислота L-теанин, который помогает расслабиться.

Антиоксидантные свойства. Катехины в чёрном чае нейтрализуют свободные радикалы. Кроме того, три чашки этого чая в день повышают уровень антиоксидантов в организме.

Улучшение бдительности и когнитивных функций. Ряд исследований демонстрирует, что чёрный чай повышает умственную активность, улучшает способность к планированию и концентрацию, может уменьшать проблемы с краткосрочной и долгосрочной памятью.

Помощь в переваривании пищи. Новые исследования показывают, что употребление четырёх-пяти стаканов чёрного чая в день может влиять на разнообразие бактерий в кишечнике. Этот напиток подавляет рост вредных бактерий и способствует росту полезных.

Помощь в контроле уровня сахара в крови. Полифенолы в чёрном чае улучшают уровень инсулина в организме, снижая уровень сахара в крови.