Польза для сердца и не только: что будет, если вы станете есть шоколад каждый день

Улучшение здоровья сердца. В какао содержатся флавоноиды, то есть антиоксиданты. Они в том числе поддерживают работу сердца. Тёмный шоколад имеет более высокий процент какао-порошка, поэтому в нём больше флавоноидов. В ходе одного исследования выяснилось, что употребление тёмного шоколада связано со снижением риска возникновения гипертонии на 27%, а также снижение вероятности развития венозной тромбоэмболии на 31%.

Уменьшение менструальных спазмов. В тёмном шоколаде магния больше, чем в молочном. Магний расслабляет мышцы, включая слизистую оболочку матки. Это может помочь облегчить менструальные спазмы.