Польза для сердца, пищеварения, костей: названы главные преимущества для здоровья изюма

Питательность. ¼ чашки упакованного изюма содержит 125 ккал, 32 г углеводов, 2 г клетчатки и 1 г белка. В небольших количествах в нём есть витамины В6 и С. Изюм также — один из лучших источников фенолов. Эти антиоксиданты известны защитой от различных болезней: от рака, воспалительных заболеваний кишечника и диабета до болезни Альцгеймера и ревматоидного артрита.

Польза для сердца. Это связано с наличием калия, клетчатки и фенольных соединений в изюме. Научно доказано, что он может снижать кровяное давление, общий риск возникновения болезней сердца.

Польза для пищеварения. Доказано, что изюм поддерживает здоровье пищеварительной системы. Скорее всего, это объясняется наличием в нём фруктоолигосахаридов.

Поддержание здоровья костей. В изюме для этого есть три питательных вещества: кальций, магний и бор.

Улучшение состояния кожи. Это связано с антиоксидантами в изюме.