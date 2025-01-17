Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 января 2025, 13:30
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Польза для сердца, пищеварения, костей: названы главные преимущества для здоровья изюма

Об этом рассказали диетологи
В изюме много антиоксидантов и минералов. Это положительно влияет на здоровье. Вот какими конкретно полезными свойствами обладает эта закуска.
Польза для сердца, пищеварения, костей: названы главные преимущества для здоровья изюма
© آراد برندینگ

Питательность. ¼ чашки упакованного изюма содержит 125 ккал, 32 г углеводов, 2 г клетчатки и 1 г белка. В небольших количествах в нём есть витамины В6 и С. Изюм также — один из лучших источников фенолов. Эти антиоксиданты известны защитой от различных болезней: от рака, воспалительных заболеваний кишечника и диабета до болезни Альцгеймера и ревматоидного артрита.

Польза для сердца. Это связано с наличием калия, клетчатки и фенольных соединений в изюме. Научно доказано, что он может снижать кровяное давление, общий риск возникновения болезней сердца.

Польза для пищеварения. Доказано, что изюм поддерживает здоровье пищеварительной системы. Скорее всего, это объясняется наличием в нём фруктоолигосахаридов.

Поддержание здоровья костей. В изюме для этого есть три питательных вещества: кальций, магний и бор.

Улучшение состояния кожи. Это связано с антиоксидантами в изюме.

Польза для сердца, пищеварения, костей: названы главные преимущества для здоровья изюма
© Mehmet Onur Bozkurt / Getty Images

Заряд энергии. Изюм — отличный источник углеводов. Из ¼ чашки вы получите 31 г этих веществ.

Поддержание иммунитета. Это происходит за счёт ресвератрола и других антиоксидантов.

Контроль веса. Изюм калорийнее винограда, но при этом у людей, которые едят изюм, индекс массы тела меньше, чем у тех, кто этот продукт не употребляет. Также он снижает аппетит.

Польза при анемии. На ¼ чашки изюма приходится 1 мг железа. Это 6% от рекомендуемой суточной нормы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.