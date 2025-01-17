Польза для сердца, пищеварения, костей: названы главные преимущества для здоровья изюма

Польза для сердца, пищеварения, костей: названы главные преимущества для здоровья изюмаОб этом рассказали диетологи
Питательность. ¼ чашки упакованного изюма содержит 125 ккал, 32 г углеводов, 2 г клетчатки и 1 г белка. В небольших количествах в нём есть витамины В6 и С. Изюм также — один из лучших источников фенолов. Эти антиоксиданты известны защитой от различных болезней: от рака, воспалительных заболеваний кишечника и диабета до болезни Альцгеймера и ревматоидного артрита.
Польза для сердца. Это связано с наличием калия, клетчатки и фенольных соединений в изюме. Научно доказано, что он может снижать кровяное давление, общий риск возникновения болезней сердца.
Польза для пищеварения. Доказано, что изюм поддерживает здоровье пищеварительной системы. Скорее всего, это объясняется наличием в нём фруктоолигосахаридов.
Поддержание здоровья костей. В изюме для этого есть три питательных вещества: кальций, магний и бор.
Улучшение состояния кожи. Это связано с антиоксидантами в изюме.
Заряд энергии. Изюм — отличный источник углеводов. Из ¼ чашки вы получите 31 г этих веществ.
Поддержание иммунитета. Это происходит за счёт ресвератрола и других антиоксидантов.
Контроль веса. Изюм калорийнее винограда, но при этом у людей, которые едят изюм, индекс массы тела меньше, чем у тех, кто этот продукт не употребляет. Также он снижает аппетит.
Польза при анемии. На ¼ чашки изюма приходится 1 мг железа. Это 6% от рекомендуемой суточной нормы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.