Польза для суставов и другие преимущества для здоровья регулярного употребления манго

Польза для суставов и другие преимущества для здоровья регулярного употребления мангоВот о чём важно знать
Вот какие преимущества для здоровья даёт манго.
Хороший источник клетчатки. Получение достаточного количества клетчатки играет ключевую роль в здоровье пищеварительной системы и может снизить уровень холестерина, риск возникновения хронических заболеваний (в том числе болезней сердца, некоторых видов онкологии). Одна чашка манго обеспечивает 3 г клетчатки. Это около 10% дневной нормы.
Содержит много каротиноидов. Эти соединения обладают мощными антиоксидантными свойствами. В частности, лютеин, бета-каротин, зеаксантин известны своей ролью в поддержании иммунитета и здоровья глаз. Одно манго даёт около 12% суточной нормы витамина А (точнее, бета-каротина, который преобразуется в этот витамин в организме), как говорит Мэри-Кэтрин ЛаБосьер, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог и владелица Defy Nutrition.
Полезно для суставов. Манго даёт организму витамин С. Он нужен для поддержания иммунитета и выработки коллагена - белка, который обеспечивает структуру и поддержку соединительных тканей.
Улучшает здоровье сердца. Из одной чашки манго вы получите примерно 8% суточной нормы калия. Это вещества вам может не хватать из-за того, что вы едите слишком мало фруктов и овощей. Калий - ключевое питательное вещество для сердца. Всё потому, что он регулирует кровяное давление.
Помогает в усвоении железа. Витамин С в составе манго помогает повысить усвоение железа.
Делает рацион более качественным. Согласно результатам одного исследования, дети и взрослые, включавшие манго в свой рацион, потребляли меньше добавленного сахара и больше необходимых питательных веществ (клетчатки, калия, витамина А и С). Также у них было выше качество рациона по сравнению с теми, кто манго не ел. Правда, это исследование было наблюдательным и опиралось на информацию, предоставленную самими участниками.
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