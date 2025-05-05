Польза для суставов и другие преимущества для здоровья регулярного употребления манго

Вот какие преимущества для здоровья даёт манго.

Хороший источник клетчатки. Получение достаточного количества клетчатки играет ключевую роль в здоровье пищеварительной системы и может снизить уровень холестерина, риск возникновения хронических заболеваний (в том числе болезней сердца, некоторых видов онкологии). Одна чашка манго обеспечивает 3 г клетчатки. Это около 10% дневной нормы.

Содержит много каротиноидов. Эти соединения обладают мощными антиоксидантными свойствами. В частности, лютеин, бета-каротин, зеаксантин известны своей ролью в поддержании иммунитета и здоровья глаз. Одно манго даёт около 12% суточной нормы витамина А (точнее, бета-каротина, который преобразуется в этот витамин в организме), как говорит Мэри-Кэтрин ЛаБосьер, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, дипломированный диетолог и владелица Defy Nutrition.

Полезно для суставов. Манго даёт организму витамин С. Он нужен для поддержания иммунитета и выработки коллагена - белка, который обеспечивает структуру и поддержку соединительных тканей.