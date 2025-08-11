Помидоры и другие продукты, которые улучшат состояние вашей кожи с возрастом

Эдамаме. Они содержат изофлавоны, способные повлиять на здоровье кожи. Одно исследование показало, что у женщин в постменопаузе, употреблявших 30 г соевой белковой добавки с изофлавонами каждый день в течение полугода, было меньше морщин и кожа стала менее сухой. Также полезные для кожи изофлавоны можно получить из тофу, темпе, соевого молока, соевого йогурта.

Сладкий картофель. В одном среднем сладком запечённом картофеле примерно 1/4 суточной нормы витамина С. Этот витамин способствует выработке коллагена, что полезно для здоровья кожи и суставов. Также этот картофель - источник бета-каротина, который преобразуется в организме в витамин А, защищающий кожу от инфекций.

Помидоры. Они содержат тоже много каротиноидов, которые защищают кожу от солнечных лучей, особенно ликопина. Это вещество может вызывать выработку коллагена и уменьшать воспаление кожи, что предотвращает появление морщин и тонких линий.

Апельсиновый сок. Он богат витамином С, который стимулирует выработку коллагена. За счёт этого кожа становится более гладкой, упругой и эластичной.