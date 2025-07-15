Помидоры и другие самые полезные для сердца продукты, которые нужно есть в июле

Черника. Она содержит много антоцианов, которые отличаются антиоксидантным и противовоспалительным действием. Исследования показывают, что употребление черники помогает снизить общий уровень холестерина и уровень маркеров воспаления.

Авокадо. Всего треть этого фрукта содержит около 20 витаминов, минералов и фитонутриентов и 5 г мононенасыщенных жиров. Эти полезные жиры снижают уровень вредного холестерина и помогают предотвратить возникновение инсульта и болезней сердца.

Листовая капуста. В ней содержится большое количество витаминов A, C и K, фолиевой кислоты, калия, кальция.

Сардины. Эти рыбки богаты омега-3 жирными кислотами. Согласно результатам исследований, употребление жирной рыбы минимум дважды в неделю положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.