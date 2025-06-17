Помидоры, персики и не только: названы полезные для сердца летние овощи и фрукты

Помидоры. Они богаты такими полезными для сердца веществами, как калий, витамин С и фолиевая кислота.

Черника. В ней много антоцианов, которые борются с воспалением и окислительным стрессом. Всё это - факторы риска возникновения сердечных заболеваний. Регулярное употребление черники связывают также со снижением уровня холестерина.

Персики. Это богатые питательными веществами летние фрукты, в которых много калия, витамина С, клетчатки, бета-каротина. Эти вещества снижают кровяное давление, улучшают уровень холестерина, уменьшают вероятность развития болезней сердца.

Абрикосы. Как и в персиках, в них много антиоксидантов, клетчатки, защищающих сердце веществ.