Помидоры, персики и не только: названы полезные для сердца летние овощи и фрукты

Помидоры, персики и не только: названы полезные для сердца летние овощи и фруктыВключите их в свой рацион
Помидоры. Они богаты такими полезными для сердца веществами, как калий, витамин С и фолиевая кислота.
Черника. В ней много антоцианов, которые борются с воспалением и окислительным стрессом. Всё это - факторы риска возникновения сердечных заболеваний. Регулярное употребление черники связывают также со снижением уровня холестерина.
Персики. Это богатые питательными веществами летние фрукты, в которых много калия, витамина С, клетчатки, бета-каротина. Эти вещества снижают кровяное давление, улучшают уровень холестерина, уменьшают вероятность развития болезней сердца.
Абрикосы. Как и в персиках, в них много антиоксидантов, клетчатки, защищающих сердце веществ.
Арбуз. Этот летний фрукт содержит большое количество калия, клетчатки, ликопина. Также он содержит L-цитруллин, который снижает давление и уменьшает жёсткость артерий.
Кабачки. Они богаты калием. Это питательное вещество контролирует артериальное давление, снижает риск возникновения инсульта и болезней сердца.
Клубника. Согласно одному небольшому исследованию 2021 года, употребление 2,5 порций клубники в сутки улучшает кардиометаболические факторы риска и резистентность к инсулину.
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