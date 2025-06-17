Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июня 2025, 12:00
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Помидоры, персики и не только: названы полезные для сердца летние овощи и фрукты

Включите их в свой рацион
Шерри Грей, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог и преподаватель в Университете Коннектикута, рекомендует по возможности выбирать местные продукты. Благодаря употреблению в пищу разных овощей и фруктов вы получите смесь антиоксидантов и поддержите здоровье сердца.
Помидоры, персики и не только: названы полезные для сердца летние овощи и фрукты
© Tagawa Gardens

Помидоры. Они богаты такими полезными для сердца веществами, как калий, витамин С и фолиевая кислота.

Черника. В ней много антоцианов, которые борются с воспалением и окислительным стрессом. Всё это - факторы риска возникновения сердечных заболеваний. Регулярное употребление черники связывают также со снижением уровня холестерина.

Персики. Это богатые питательными веществами летние фрукты, в которых много калия, витамина С, клетчатки, бета-каротина. Эти вещества снижают кровяное давление, улучшают уровень холестерина, уменьшают вероятность развития болезней сердца.

Абрикосы. Как и в персиках, в них много антиоксидантов, клетчатки, защищающих сердце веществ.

Помидоры, персики и не только: названы полезные для сердца летние овощи и фрукты
© alvarez / Getty Images

Арбуз. Этот летний фрукт содержит большое количество калия, клетчатки, ликопина. Также он содержит L-цитруллин, который снижает давление и уменьшает жёсткость артерий.

Кабачки. Они богаты калием. Это питательное вещество контролирует артериальное давление, снижает риск возникновения инсульта и болезней сердца.

Клубника. Согласно одному небольшому исследованию 2021 года, употребление 2,5 порций клубники в сутки улучшает кардиометаболические факторы риска и резистентность к инсулину.

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