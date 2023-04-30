Помогает ли массаж увеличить грудь

Массаж груди действительно может благотворно влиять на организм. В частности, правильная процедура массажа улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ тканей молочных желез. За счёт этого можно защититься от определённых болезней, сделать кожу более эластичной и гладкой.

Но если говорить об узелках в груди, то от них лучше не пытаться избавиться в салонах красоты. Дело в том, что при помощи массажа их не убрать и он даже может сделать ещё хуже.