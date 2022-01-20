Помогает ли одно яблоко в день болеть реже: результаты исследования

Помогает ли одно яблоко в день болеть реже: результаты исследованияО них рассказывает эксперт издания BBC Science Focus Magazine
Эксперт BBC Science Focus Magazine Луис Вилласон отмечает, что яблоки представляют собой источник флавоноидов (предотвращающих развитие рака), клетчатки, витаминов и минералов. Исследование 2015 года показало при этом, что люди, которые ежедневно едят как минимум одно яблоко в день, реже принимают лекарства и посещают врача. Участвовали в этом исследовании 8 тысяч взрослых американцев.
Однако разница между теми, кто употребляет яблоки, и кто не ест их вообще, исчезла после того, как учёные внесли коррективы в характеристики об участниках. Получается, что на самом деле исследование продемонстрировало лишь то, что здоровые люди обычно едят больше яблок.
К тому же, добавляет эксперт, для поддержания здоровья необходимо придерживаться разнообразия в пище.
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