Помогает ли одно яблоко в день болеть реже: результаты исследования

Однако разница между теми, кто употребляет яблоки, и кто не ест их вообще, исчезла после того, как учёные внесли коррективы в характеристики об участниках. Получается, что на самом деле исследование продемонстрировало лишь то, что здоровые люди обычно едят больше яблок.

К тому же, добавляет эксперт, для поддержания здоровья необходимо придерживаться разнообразия в пище.

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