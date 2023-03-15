Помогает ли повторение оптимистичных фраз поверить в них: учёные объяснили

С одной стороны, в научных статьях отмечается, что просто говорить себе, что вам повезло, и представлять себе свои цели без каких-либо действий для их достижения, неэффективно. Это может даже иметь неприятные последствия.

С другой стороны, есть множество работ, доказывающих, что позитивное мышление даёт определённые преимущества в жизни. В среднем оптимисты - здоровее, счастливее и живут дольше. Эксперты полагают, что это объясняется тем, что позитивные ожидания снижают уровень стресса и беспокойства.

Также людей, которые оптимистично мыслят, вдохновляет их собственный взгляд на время и усилия, которые они вкладывают для достижения целей. Надежда на лучшее и мотивация могут действительно принести пользу, особенно если вы упорно трудитесь. То есть аффирмации и правда могут быть полезными, но просто повторять себе что-то каждый день - мало.

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