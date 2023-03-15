Помогает ли повторение оптимистичных фраз поверить в них: учёные объяснили

Помогает ли повторение оптимистичных фраз поверить в них: учёные объяснилиТакие фразы называются аффирмациями
Правда ли, что благодаря позитивному мышлению можно воплотить мечты в реальность? Не всё так просто.
Фото: Ask Apollo
В социальной сети TikTok люди стали постить ролики с хэштегом #LuckyGirlSyndrome. Смысл этого заключается в том, что у этих людей, как только они стали регулярно повторять так называемые аффирмации вроде «Я искренне верю, что всё самое лучшее просто происходит со мной» или «У меня всё всегда получается, независимо от того, как это выглядит в данный момент», жизнь стала налаживаться.
Одно желание, чтобы что-то хорошее произошло, может быть недостаточно эффективным. Однако многие сторонники #LuckyGirlSyndrome отмечают силу позитивного мышления. Есть ли в этом доля правды?
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С одной стороны, в научных статьях отмечается, что просто говорить себе, что вам повезло, и представлять себе свои цели без каких-либо действий для их достижения, неэффективно. Это может даже иметь неприятные последствия.
С другой стороны, есть множество работ, доказывающих, что позитивное мышление даёт определённые преимущества в жизни. В среднем оптимисты - здоровее, счастливее и живут дольше. Эксперты полагают, что это объясняется тем, что позитивные ожидания снижают уровень стресса и беспокойства.
Также людей, которые оптимистично мыслят, вдохновляет их собственный взгляд на время и усилия, которые они вкладывают для достижения целей. Надежда на лучшее и мотивация могут действительно принести пользу, особенно если вы упорно трудитесь. То есть аффирмации и правда могут быть полезными, но просто повторять себе что-то каждый день - мало.
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