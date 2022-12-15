Помогают ли на самом деле некоторые продукты очистить организм от токсинов

Перед разговором о детокс-пище нужно сначала понять, как вообще происходит очищение организма. Механизмы выведения токсинов из человеческого организма очень сложны. В выведении вредных веществ играют роль почки, печень, лёгкие, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. Например, выводиться они могут и с мочой, и через дефекацию, и другими способами.

Если все перечисленные выше органы в организме функционируют нормально, значит, тело уже избавляется от токсинов естественным образом.

Кроме того, процесс выведения токсинов зависит во многом от питательных веществ в организме. В том числе от витаминов В2, В3, В6, В12, фолиевой кислоты. Благотворное влияние оказывать могут также магний, белок, антиоксиданты, холин, вода.

При этом определённые вещества могут выводиться только спустя годы. Это различные металлы (например, свинец), ДДТ.