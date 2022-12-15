Помогают ли на самом деле некоторые продукты очистить организм от токсинов

Помогают ли на самом деле некоторые продукты очистить организм от токсиновЧто об этом говорит наука?
В последнее время можно нередко услышать о так называемых детокс-продуктах. Они, как считается, помогают очистить организм от всех вредных веществ. Но работает ли это на самом деле?
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Перед разговором о детокс-пище нужно сначала понять, как вообще происходит очищение организма. Механизмы выведения токсинов из человеческого организма очень сложны. В выведении вредных веществ играют роль почки, печень, лёгкие, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. Например, выводиться они могут и с мочой, и через дефекацию, и другими способами.
Если все перечисленные выше органы в организме функционируют нормально, значит, тело уже избавляется от токсинов естественным образом.
Кроме того, процесс выведения токсинов зависит во многом от питательных веществ в организме. В том числе от витаминов В2, В3, В6, В12, фолиевой кислоты. Благотворное влияние оказывать могут также магний, белок, антиоксиданты, холин, вода.
При этом определённые вещества могут выводиться только спустя годы. Это различные металлы (например, свинец), ДДТ.
На сегодняшний день нет доказательств, что детокс-диеты действительно помогают избавиться от токсинов. Кроме того, такие диеты могут негативно сказаться на здоровье из-за неадекватности самого питания и ограничения количества получаемой энергии. Поскольку соблюдать такие диеты тяжело, после отказа от них человек может начать переедать.
Люди, которые сидят на детокс-диете, подвержены риску передозировки слабительных, пищевых добавок, мочегонных препаратов. Также они могут пить слишком много воды.
Тем не менее, согласно некоторым исследованиям, определённые пищевые компоненты могут оказывать на организм очищающий эффект. Например, это яблочная кислота (можно получить из вина, винограда), лимонная кислота (есть в цитрусовых), янтарная кислота (входит в состав черники, яблок), цитрусовый пектин (есть в мякоти и кожуре цитрусовых), хлорелла (один из видов зелёных водорослей). Но для подтверждения этого нужно провести исследования на людях.
Научно доказано, что добавка селена может снизить токсическое воздействие ртути на птиц и млекопитающих. Кроме того, подобный эффект наблюдался при употреблении тропических фруктов.
Диетолог и ведущая подкаста в Hormonally Мелисса Аззаро говорит, что крестоцветные овощи (капуста, брюссельская капуста, цветная капуста) улучшают работу печени. Поддерживать способность организма к детоксикации помогают также куркума и зелёный чай.
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