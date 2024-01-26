Помогают ли на самом деле патчи от морщин

Несмотря на популярность патчей и пластырей от морщин, существует мало доказательств того, что они дают длительный эффект. По мнению доктора Говарда Собела, они скорее бесполезны, чем эффективны. Действуют они таким образом, что ограничивают мимику человека, а это только усугубляет появление морщин.

Результат от пластырей и патчей, направленных на устранение морщин, продержится максимум несколько часов. Однако в этих косметических продуктах также есть множество ингредиентов, способствующих увлажнению кожи и уменьшению преждевременных признаков старения. То есть они больше похожи на тканевые маски по своему воздействию на кожу.