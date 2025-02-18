Помощь при аллергии и другие заблуждения о мёде, по мнению диетологов

Сырой мёд полезнее для здоровья, чем обычный. В сыром мёде может содержаться дрожжи, пыльца и немного антиоксидантов. Исследования показали, что это присутствие этих веществ не приводит к улучшению здоровья.

Добавление мёда в горячий чай приводит к образованию токсинов. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают: при добавлении в горячую воду мёда или при его нагревании выше 140 °C выделяются токсины. Однако нет ни одного примера, когда люди отравлялись, добавив в кофе или чай мёд, отмечает Дональд В. Шаффнер, доктор философии, выдающийся профессор и специалист по распространению знаний, заведующий кафедрой пищевых наук Ратгерского университета.

Размешивать мёд металлической ложкой небезопасно. Серебро и платина действительно могут привести к распаду перекиси водорода (антимикробной составляющей в мёде) на воду и кислород. Но вряд ли вы пользуетесь такими ложками, когда едите мёд.