Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 00:00
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Помощь в похудении не только: названы плюсы и минусы для здоровья ветчины

Это популярный продукт на праздничных столах
По данным Министерства сельского хозяйства США, свинина — самое популярное мясо в мире. А особенно часто едят ветчину на Рождество.
Помощь в похудении не только: названы плюсы и минусы для здоровья ветчины
© LordHenriVoton / Getty Images

Вот как ветчина может повлиять на ваш организм.

Помогает нарастить сухую мышечную массу. Ветчина — это источник белка. Она также содержит все незаменимые аминокислоты. Порция жареной ветчины (85 г) даёт 22,8 г полноценного белка.

Помогает снизить вес. Белок помогает чувствовать сытость дольше и нужен для наращивания и поддержания мышечной массы. При этом ветчина относительно низкокалорийна: порция в 85 г содержит около 230 ккал.

Может привести к развитию воспаления и заболеваний. Многие виды ветчины — копчёные или вяленые. Это формы обработки, связанные с увеличением количества определённых канцерогенов. Обычно также обработанная ветчина содержит нитраты. Ряд исследований демонстрирует связь между высоким потреблением нитратов и повышением риска возникновения рака толстой кишки, почек и желудка.

Помощь в похудении не только: названы плюсы и минусы для здоровья ветчины
© Photo: Brent Hofacker / Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Может вызвать проблемы с сердцем. В копчёной и вяленой ветчине много натрия. Порция вяленой ветчины (85 г) даёт, например, 800 миллиграммов натрия. Это примерно 30% от дневной нормы этого вещества.

Даёт важные микроэлементы. Из порции ветчины на 85 г вы получите 20% суточной нормы цинка, 70% суточной нормы селена, а также витамины группы В.

Может содержать много добавленного сахара. Некоторые виды ветчины запекаются в меду. Из-за этого 85 г этого мяса могут содержать около 5 г добавленного сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.