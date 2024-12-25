Помощь в похудении не только: названы плюсы и минусы для здоровья ветчины

Помощь в похудении не только: названы плюсы и минусы для здоровья ветчиныЭто популярный продукт на праздничных столах
Вот как ветчина может повлиять на ваш организм.
Помогает нарастить сухую мышечную массу. Ветчина — это источник белка. Она также содержит все незаменимые аминокислоты. Порция жареной ветчины (85 г) даёт 22,8 г полноценного белка.
Помогает снизить вес. Белок помогает чувствовать сытость дольше и нужен для наращивания и поддержания мышечной массы. При этом ветчина относительно низкокалорийна: порция в 85 г содержит около 230 ккал.
Может привести к развитию воспаления и заболеваний. Многие виды ветчины — копчёные или вяленые. Это формы обработки, связанные с увеличением количества определённых канцерогенов. Обычно также обработанная ветчина содержит нитраты. Ряд исследований демонстрирует связь между высоким потреблением нитратов и повышением риска возникновения рака толстой кишки, почек и желудка.
Может вызвать проблемы с сердцем. В копчёной и вяленой ветчине много натрия. Порция вяленой ветчины (85 г) даёт, например, 800 миллиграммов натрия. Это примерно 30% от дневной нормы этого вещества.
Даёт важные микроэлементы. Из порции ветчины на 85 г вы получите 20% суточной нормы цинка, 70% суточной нормы селена, а также витамины группы В.
Может содержать много добавленного сахара. Некоторые виды ветчины запекаются в меду. Из-за этого 85 г этого мяса могут содержать около 5 г добавленного сахара.
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