Помощь в похудении не только: названы плюсы и минусы для здоровья ветчины

Вот как ветчина может повлиять на ваш организм.

Помогает нарастить сухую мышечную массу. Ветчина — это источник белка. Она также содержит все незаменимые аминокислоты. Порция жареной ветчины (85 г) даёт 22,8 г полноценного белка.

Помогает снизить вес. Белок помогает чувствовать сытость дольше и нужен для наращивания и поддержания мышечной массы. При этом ветчина относительно низкокалорийна: порция в 85 г содержит около 230 ккал.

Может привести к развитию воспаления и заболеваний. Многие виды ветчины — копчёные или вяленые. Это формы обработки, связанные с увеличением количества определённых канцерогенов. Обычно также обработанная ветчина содержит нитраты. Ряд исследований демонстрирует связь между высоким потреблением нитратов и повышением риска возникновения рака толстой кишки, почек и желудка.