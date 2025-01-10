Помощь в снижении веса и не только: названы полезные для здоровья свойства бананов

Помощь в снижении веса и не только: названы полезные для здоровья свойства банановВот почему эти фрукты нужно есть каждый день
Вот какую пользу приносят бананы нашему здоровью.
Помощь при болезни. При плохом аппетите важно есть богатую питательными веществами пищу, которая не будет раздражать желудок. Бананы входят в её число. Кроме того, они являются частью диеты BRAT, которую рекомендуют соблюдать при тошноте, рвоте или диарее.
Снижение веса. От природы бананы сладкие, поэтому вы можете благодаря им удовлетворить тягу к сахару. Также в этих фруктах мало калорий, но есть клетчатка и резистентный крахмал. Они насыщают, не повышая при этом уровень сахара в крови.
Доступность. Бананы — это довольно бюджетные продукты.
Удобство. Бананы легко чистятся. Это отличный выбор для перекуса в дороге.
Наличие антиоксидантов. Эти вещества помогают защитить клетки от окислительного стресса и повреждений, которые приводят к развитию болезней.
Отличный способ восстановиться после занятий спортом. В состав бананов входят магний и калий. Уровень электролитов часто нужно восполнять после интенсивных тренировок с обильным потоотделением.
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