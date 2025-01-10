Помощь в снижении веса и не только: названы полезные для здоровья свойства бананов

Вот почему эти фрукты нужно есть каждый день

В социальных сетях и СМИ можно найти информацию о том, что в бананах много углеводов и сахара. Несмотря на это, они всё же станут здоровым выбором, если их употреблять в умеренных количествах.