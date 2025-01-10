Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 января 2025, 13:30
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Помощь в снижении веса и не только: названы полезные для здоровья свойства бананов

Вот почему эти фрукты нужно есть каждый день
В социальных сетях и СМИ можно найти информацию о том, что в бананах много углеводов и сахара. Несмотря на это, они всё же станут здоровым выбором, если их употреблять в умеренных количествах.
Помощь в снижении веса и не только: названы полезные для здоровья свойства бананов
© GettyImages/Hazal Ak

Вот какую пользу приносят бананы нашему здоровью.

Помощь при болезни. При плохом аппетите важно есть богатую питательными веществами пищу, которая не будет раздражать желудок. Бананы входят в её число. Кроме того, они являются частью диеты BRAT, которую рекомендуют соблюдать при тошноте, рвоте или диарее.

Снижение веса. От природы бананы сладкие, поэтому вы можете благодаря им удовлетворить тягу к сахару. Также в этих фруктах мало калорий, но есть клетчатка и резистентный крахмал. Они насыщают, не повышая при этом уровень сахара в крови.

Доступность. Бананы — это довольно бюджетные продукты.

Удобство. Бананы легко чистятся. Это отличный выбор для перекуса в дороге.

Помощь в снижении веса и не только: названы полезные для здоровья свойства бананов
© Kseniya Ovchinnikova / Getty Images

Наличие антиоксидантов. Эти вещества помогают защитить клетки от окислительного стресса и повреждений, которые приводят к развитию болезней.

Отличный способ восстановиться после занятий спортом. В состав бананов входят магний и калий. Уровень электролитов часто нужно восполнять после интенсивных тренировок с обильным потоотделением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.