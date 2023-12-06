Поможет ли употребление лосося вам похудеть

В лососе мало калорий. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100-граммовой порции этой рыбы - около 208 килокалорий. Ещё некоторые виды лосося содержат больше жира и калорий. К примеру, в атлантическом лососе примерно на 30 ккал меньше, чем в королевском.

Лосось содержит много белка. Из всех макронутриентов белок насыщает лучше всего. Благодаря этому вы дольше будете оставаться сытым. В 100 г лосося - примерно 20 г нежирного белка.

Эта рыба увеличивает скорость метаболизма. Связано это с тем, что в лососе содержатся омега-3 жирные кислоты. Согласно метаанализу 2021 года, эти вещества улучшают способность организма сжигать калории.

Лосось помогает организму сжигать жир. Известно, что омега-3 жирные кислоты связаны с улучшением жирового обмена. Эти вещества побуждают организм использовать накопленный жир для получения энергии.

В лососе есть витамин В12. Этот витамин играет роль в энергетическом обмене и расщеплении жиров, способствуя более эффективному использованию калорий. В 100 г дикого атлантичесокого лосося содержится 3,2 мг В12 (дневная норма - 2,4 мг для здоровых взрослых).

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