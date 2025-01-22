Популярные препараты для похудения оказались полезны для мозга, но опасны для почек

Препараты GLP-1RA были связаны со значительными преимуществами для здоровья. В частности, со снижением риска возникновения судорог и зависимости от алкоголя, каннабиса, стимуляторов и опиоидов. Люди, которые принимали лекарства для снижения веса, также меньше сталкивались с суицидальными мыслями, самоповреждениями, булимией, шизофренией. У них снизилась вероятность развития деменции, болезни Альцгеймера. Правда, в большинстве случаев это снижение составляет около 10−20%.

Вместе с этим оказалось, что препараты для снижения веса могут негативно влиять на поджелудочную железу и почки. Эти побочные эффекты встречаются редко, но могут быть очень серьёзными. К тому же нарушение работы почек может протекать бессимптомно, пока это состояние не достигнет поздней стадии с ограниченными возможностями лечения.

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