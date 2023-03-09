После этих продуктов и напитков ни в коем случае нельзя сразу же чистить зубы

Из-за кислых продуктов у вас со временем может измениться структура зубов и нарушиться гигиена полости рта. В 2022 году стало известно благодаря исследованию Колумбийского университета, что если чистить зубы сразу после употребления кислых продуктов или напитков, то это может повредить эмаль.

Чтобы избежать этого, нужно после кислой пищи или напитка подождать 30 минут. За это время зубная эмаль восстановится.