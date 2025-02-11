После инъекций ботокса людей госпитализировали с ботулизмом

После инъекций ботокса людей госпитализировали с ботулизмомЭто очень редкое заболевание
Ботокс, или ботулотоксин, — это препарат, который делают из токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum. Он блокирует сигналы, которые нервы посылают мышцам, чтобы те сокращались. За счёт этого он может временно уменьшить морщины.
В сильно разбавленной форме токсин содержится и в инъекциях ботокса. Как правило, эта процедура считается безопасной, если она проводится лицензированными врачами.
Ботулизм возникает из-за токсина, который вырабатывается бактериями C. botulinum. При неправильном обращении ботулотоксин может попасть в кровоток, что вызовет ботулизм.
При этом ботулизм — очень редкая болезнь. Каждый год в Австралии регистрируется всего 1 случай этого заболевания. Симптомы могут проявиться в течение нескольких часов или нескольких дней после воздействия токсина. Они включают опущение век, затруднённое дыхание, слабость лица, нечёткое зрение, затрудненное глотание, невнятную речь. Лечится это при помощи поддержки дыхания (при необходимости) и введения антитоксина ботокса. К летальному исходу ботулизм приводит в 5−10% случаев.
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