После инъекций ботокса людей госпитализировали с ботулизмом

Ботокс, или ботулотоксин, — это препарат, который делают из токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum. Он блокирует сигналы, которые нервы посылают мышцам, чтобы те сокращались. За счёт этого он может временно уменьшить морщины.

В сильно разбавленной форме токсин содержится и в инъекциях ботокса. Как правило, эта процедура считается безопасной, если она проводится лицензированными врачами.