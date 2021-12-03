Постковидный синдром оказался способен привести к смерти даже спустя несколько месяцев

Как отмечает заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Максим Яковлев, некоторые пациенты, перенёсшие коронавирус, оказываются в реанимации с постковидным синдромом. Кардиолог Евгений Шляхто также добавил, что большинство пациентов и после выздоровления нуждаются в лечении, а как минимум 10 процентов болевших в тяжёлой форме должны постоянно наблюдаться у врача. При этом зачастую такие пациенты, даже молодые, умирают от сердечно-сосудистых нарушений.

Последствий ковида встречается очень много. Это и бессонница, и проблемы с памятью, вниманием, и нарушения сердечного ритма, и лёгочный фиброз. По словам Натальи Мокрышевой, директора НМИЦ эндокринологии, у 7 процентов переболевших спустя примерно год диагностируют сахарный диабет.