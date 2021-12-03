Постковидный синдром оказался способен привести к смерти даже спустя несколько месяцев

Постковидный синдром оказался способен привести к смерти даже спустя несколько месяцевОб этом сообщают российские медики
Как отмечает заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Максим Яковлев, некоторые пациенты, перенёсшие коронавирус, оказываются в реанимации с постковидным синдромом. Кардиолог Евгений Шляхто также добавил, что большинство пациентов и после выздоровления нуждаются в лечении, а как минимум 10 процентов болевших в тяжёлой форме должны постоянно наблюдаться у врача. При этом зачастую такие пациенты, даже молодые, умирают от сердечно-сосудистых нарушений.
Последствий ковида встречается очень много. Это и бессонница, и проблемы с памятью, вниманием, и нарушения сердечного ритма, и лёгочный фиброз. По словам Натальи Мокрышевой, директора НМИЦ эндокринологии, у 7 процентов переболевших спустя примерно год диагностируют сахарный диабет.
Кроме того, Симон Мацкеплишвили, заместитель директора Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, подчёркивает, что человека с постковидным синдромом необходимо именно лечить. Симптомы данного заболевания сохраняются в течение более 12 недель после коронавируса.
Сейчас, несмотря на отсутствие в официальном регламенте постковидной реабилитации пункта об обеспечении препаратами переболевших COVID-19, врачи изучают эффективность лекарств при постковидном синдроме и коронавирусной инфекции.