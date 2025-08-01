Постная индейка и другие продукты, которые сожгут жир без потери мышечной массы

Цельные яйца. Они содержат все аминокислоты, а также являются полноценным источником белка. Из одного яйца можно получить 6-7 г протеина.

Семена тыквы. На 28 г этих семечек приходится около 7 г белка. Ещё это отличный источник жиров, магния, железа, цинка.

Постная индейка. Из 113 г этой индейки вы получите 25-27 г белка, а также витамины группы В.

Чечевица. В чашке чечевицы содержится 18 г белка и до 15 г клетчатки. Это улучшит пищеварение и поможет нарастить мышечную массу.