Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 августа 2025, 16:30
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Постная индейка и другие продукты, которые сожгут жир без потери мышечной массы

Всего их семь
Чтобы при похудении потерять как можно меньше мышц, важно есть много белка. Вот из какой пищи его лучше всего получать.
Постная индейка и другие продукты, которые сожгут жир без потери мышечной массы
© Kcal Kitchen

Цельные яйца. Они содержат все аминокислоты, а также являются полноценным источником белка. Из одного яйца можно получить 6-7 г протеина.

Семена тыквы. На 28 г этих семечек приходится около 7 г белка. Ещё это отличный источник жиров, магния, железа, цинка.

Постная индейка. Из 113 г этой индейки вы получите 25-27 г белка, а также витамины группы В.

Чечевица. В чашке чечевицы содержится 18 г белка и до 15 г клетчатки. Это улучшит пищеварение и поможет нарастить мышечную массу.

Постная индейка и другие продукты, которые сожгут жир без потери мышечной массы
© Shutterstock

Лосось. В нём много омега-3 и белка. В частности, протеина в лососе - 22-25 г на порцию в 85 г.

Лебеда. Из одной чашки киноа вы получите примерно 8 г белка. Также в лебеде много клетчатки, железа, магния.

Греческий йогурт. Одна порция этого йогурта содержит 15–20 г белка и пробиотики.

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