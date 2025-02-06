Постная свинина и не только: продукты, которые нужно покупать каждую неделю для похудения

Вот несколько продуктов, которые помогают уменьшить жир на животе.

Постная свинина. Исследования показывают, что белок может уменьшить висцеральный жир. Постные куски свинины дают много высококачественного протеина на порцию.

Замороженные креветки. В 85 г таких креветок — 22 г постного белка, 110 ккал, 2 г жира (а насыщенных жиров — 0 г).

Консервированная фасоль. Такие продукты богаты клетчаткой и белком. Об этом сказала Эбби Геллман, зарегистрированный диетолог и шеф-повар из Нью-Йорка. Одно исследование даже показало, что у женщин, которые часто ели фасоль, было меньше жира и меньше объём талии (основной показатель висцерального жира), чем у тех, кто употреблял фасоль редко.

Тофу. В ходе одного исследования выяснилось, что люди с избыточным весом, которые придерживались четыре месяца веганской диеты, потеряли больше общего и висцерального жира, чем контрольная группа (которая питалась как обычно).