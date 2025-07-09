Постный белок и другие продукты, которые дадут вам естественный заряд энергии

Необработанные продукты. Ищите такие, которые содержат много магния, железа, витаминов группы В, углеводов.

Фрукты и овощи. Это сложные углеводы, в которых много веществ, повышающих уровень энергии. Некоторые овощи и фрукты также содержат витамин С: например, цитрусовые, брокколи, киви, листовая зелень, ананас, арбуз, перец.

Напитки без кофеина. К ним относится кокосовая вода, которая содержит много углеводов, магния и других электролитов, способных повысить уровень энергии естественным образом.

Постный белок. Такие продукты богаты железом и витамином В12. Это в том числе рыба, птица, красное мясо, тофу.

Цельное зерно и сложные углеводы. В цельных зёрнах больше железа, витамина B и клетчатки, чем в очищенных. Для этого ищите коричневый рис, булгур, фарро, лебеду.

Вода. Обезвоживание может привести к ощущению усталости и раздражительности. Исследования показывают, что оно плохо влияет на энергию, настроение, кратковременную память и концентрацию внимания.

Бананы. Благодаря смеси углеводов и клетчатки вы сможете восстановиться после тренировки.