Постный белок и другие продукты, которые сделают кожу на руках подтянутой

Постный белок. К нему относятся курица, индейка, рыба, яйца, тофу и фасоль. Белок помогает мышечной ткани расти и восстанавливаться. В сочетании с силовыми тренировками он способствует образованию сухой мышечной массы на руках.

Жирная рыба. Лосось, тунец, скумбрия содержат много омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление и способствуют восстановлению мышц. Также в этих видах рыбы есть высококачественный белок.

Листовая зелень. Она богата антиоксидантами, витамином С и магнием, которые нужны для поддержания эластичности кожи и работы мышц.