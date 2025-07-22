Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 июля 2025, 09:45
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Постоянная усталость и другие неочевидные признаки нехватки железа

Это состояние встречается довольно часто
К сожалению, дефицит железа бывает непросто распознать. Его симптомы могут проявляться постепенно - по мере перехода от лёгкой степени к умеренной. Вот на какие признаки нужно обращать внимание.
Постоянная усталость и другие неочевидные признаки нехватки железа
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Постоянная усталость. По данным обзора, опубликованного в Deutsches Ärzteblatt International, самые распространённые причины вечной усталости - это депрессия, очень сильный стресс, нарушения сна, нарушения дыхания во сне.

Вечно холодные рук и ноги. Одна из причин этого заключается в том, что железо нужно для работы щитовидной железы. Нехватка этого вещества ухудшает функционирование щитовидки, а тиреоидные гормоны участвуют в регуляции температуры тела.

Одышка. Железо помогает переносить кислород по организму, поэтому его нехватка затрудняет выполнение кардиоупражнений.

Раздражительность. Согласно одному исследованию 2020 года, подростки с дефицитом железа или с анемией испытывают большую раздражительность по сравнению со здоровыми сверстниками.

Постоянная усталость и другие неочевидные признаки нехватки железа
© Getty Images. EatingWell design

Волосы редеют или становятся ломкими. Если вы теряете более 100 волос в день, вам может не хватать железа.

Депрессия. Железо нужно для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на симптомы депрессии и тревожности, настроение.

Воспалительное заболевание. Целиакия и воспалительные заболевания кишечника могут мешать усвоению питательных веществ.

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