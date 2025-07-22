Постоянная усталость и другие неочевидные признаки нехватки железа

Постоянная усталость. По данным обзора, опубликованного в Deutsches Ärzteblatt International, самые распространённые причины вечной усталости - это депрессия, очень сильный стресс, нарушения сна, нарушения дыхания во сне.

Вечно холодные рук и ноги. Одна из причин этого заключается в том, что железо нужно для работы щитовидной железы. Нехватка этого вещества ухудшает функционирование щитовидки, а тиреоидные гормоны участвуют в регуляции температуры тела.

Одышка. Железо помогает переносить кислород по организму, поэтому его нехватка затрудняет выполнение кардиоупражнений.

Раздражительность. Согласно одному исследованию 2020 года, подростки с дефицитом железа или с анемией испытывают большую раздражительность по сравнению со здоровыми сверстниками.