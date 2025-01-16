Постоянная усталость, сухая кожа и другие неочевидные признаки замедления обмена веществ

Постоянная усталость, сухая кожа и другие неочевидные признаки замедления обмена веществПроверьте себя
Постоянная усталость. При медленном метаболизме процесс превращения еды в энергию тоже будет медленным. В результате вы можете чувствовать себя вялым или быстро уставать в течение дня.
Сухая кожа. Если вы регулярно замечаете, что ваша кожа стала сухой, то это может быть признаком замедленного обмена веществ. Это может наблюдаться и при нарушении работы щитовидной железы.
Набор веса. При регулярных занятиях спортом и соблюдении сбалансированной диеты это может происходить из-за медленного обмена веществ.
Озноб. Часто это признак медленного метаболизма. Некоторые исследования показали, что у людей с гипотиреозом (недостаточной функцией щитовидной железы) и ожирением может быть более низкая температура тела, чем обычно, из-за замедленного обмена веществ.
Тяга к определённым продуктам. Особенно это касается продуктов с большим количеством сахара и жира. Такие пристрастия связаны с нарушением обмена веществ из-за диет с низким содержанием питательных веществ, вредных моделей питания и несбалансированного состава тела (например, низким уровнем мышечной массы и высоким уровнем жировой).
Перепады настроения. Если они происходят часто, то это может указывать на замедленный метаболизм.
Проблемы с пищеварением. Более медленный обмен веществ может привести к запору, вздутию живота или диарее.
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