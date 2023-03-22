Постоянно хотите съесть что-то вредное? Возможно, вы просто недосыпаете

Человек с большей вероятностью при недосыпе станет есть нездоровую пищу, чтобы повысить уровень энергии. То есть высококалорийную пищу, в которой много соли, сахара, жира.

На недостаток сна могут указывать также плохая память, снижение скорости реакции, моторики, увеличение веса, высокая температура тела.

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