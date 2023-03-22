Постоянно хотите съесть что-то вредное? Возможно, вы просто недосыпаете

Постоянно хотите съесть что-то вредное? Возможно, вы просто недосыпаетеНедостаток сна может повлиять на гормоны, связанные с чувством голода
Попытки заснуть по ночам могут сильно повлиять на нашу повседневную жизнь. Но происходит так не только из-за усталости. Эксперт по сну рассказал, какое влияние недосып оказывает на организм.
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По словам Эшли Хейнсворт, основательницы Bed Kingdom, тяга к еде на вынос и к вредной пище может говорить о том, что вы не высыпаетесь. Дело в том, что недостаток сна изменяет уровень гормонов, влияющих на аппетит, а также работу мозга и обмен веществ.
Человек с большей вероятностью при недосыпе станет есть нездоровую пищу, чтобы повысить уровень энергии. То есть высококалорийную пищу, в которой много соли, сахара, жира.
На недостаток сна могут указывать также плохая память, снижение скорости реакции, моторики, увеличение веса, высокая температура тела.
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