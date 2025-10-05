Постоянно мёрзнете? Возможно, вам не хватает этих питательных веществ

Постоянно мёрзнете? Возможно, вам не хватает этих питательных веществВсего их пять
Витамин В12. Скорее всего, это связано с тем, что недостаток этого витамина приводит к анемии. Известно, что анемия - одна из причин повышенной чувствительности к холоду. Людям в возрасте 14 лет и старше рекомендуется обычно потреблять около 2,4 мкг витамина B12 каждый день, а беременным - около 2,6 мкг.
Фолиевая кислота. Её дефицит тоже вызывает анемию. Получить фолаты можно из фруктов, бобовых, яиц, печени, зелёных листовых овощей.
Железо. Железодефицитная анемия может приводить к ощущению холода в руках и ногах.
Цинк. Нехватка этого вещества может вызывать нарушение терморегуляции. Самые богатые источники цинка - это рыба, морепродукты (особенно устрицы), мясо.
Медь. Её дефицит может привести к состоянию, при котором температура тела падает ниже нормы. Также это может вызвать анемию.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.